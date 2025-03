Österreich muss heute zum Relegations-Rückspiel in der Nations League in Serbien ran. Wer im TV und Livestream überträgt, verrät dieser Artikel!

In der Relegation zwischen Serbien und Österreich bleibt weiterhin alles offen, das Hinspiel endete 1:1-Unentschieden. Wer in Liga A bleiben darf, wird sich heute (So., 23. März) ab 18 Uhr im Rajko Mitic (Belgrad) herausstellen.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Serbien vs. Österreich heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die Relegation der Nations League im TV und Livestream?

In Deutschland ist die Übertragungslage in Sachen Nations League recht simpel erklärt: DAZN besitzt die Rechte an allen Partien ohne deutsche Beteiligung, Serbien vs. Österreich werdet Ihr also nur dort finden. Oliver Faßnacht wird das Geschehen als Kommentator für Euch einordnen - für die Übertragung ist allerdings ein Abonnement vonnöten.

Und wo könnt Ihr einschalten, wenn Ihr in Österreich wohnhaft seid? In diesem Fall ist ServusTV im Free-TV und im kostenfreien Stream via ServusTV On für Euch da.

Serbien vs. Österreich heute live sehen: Wichtigste Infos zur Übertragung im TV und Livestream?

Begegnung: Serbien vs. Österreich

Serbien vs. Österreich Wettbewerb: Nations League

Nations League Spieltag: Relegation, Liga A

Datum: So., 23. März 2025

Uhrzeit: 18 Uhr

TV & Livestream: DAZN (Deutschland), ServusTV (Österreich)

Nations League, Relegation: Die Rückspiele im Überblick