Österreich bekommt es am heutigen Tag im Rahmen der WM-Qualifikation mit San Marino zu tun. Doch wo läuft die Partie? SPOX verrät es Euch.

Am 4. Spieltag der WM-Qualifikation trifft heute San Marino auf Österreich. Die Begegnung in der Gruppe H beginnt um 20.45 Uhr Stadio Olimpico di Serravalle in San Marino.

Der heutige Gastgeber habt in der Gruppe H bereits drei Spiele absolviert. Gegen Zypern, Rumänien und Bosnien Herzegowina zog San Marino jeweils den Kürzeren. Punktlos steht der Fußballzwerg damit derzeit auf dem fünften und letzten Tabellenplatz.

Österreich war in der WM-Qualifikation hingegen erst einmal im Einsatz. Am vergangenen Samstag traft das ÖFB-Team in Wien auf Rumänien. Marcel Sabitzer und Co. gewannen die Partie knapp mit 2:1. Die Österreicher stehen damit aktuell mit drei Punkten auf Rang vier in der Gruppe H.

SPOXverrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

San Marino vs. ÖFB-Team heute live in Österreich im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM Qualifikation im TV und Livestream?

In Österreich könnt Ihr das Duell zwischen San Marino und dem ÖFB-Team live im Free-TV sehen. ServusTV startet mit seiner Übertragung der Partie um 20.15 Uhr. Christian Baier moderiert sie Sendung für den TV-Sender. Als Experten dienen Florian Klein und Martin Harnik. Das Spiel begleitet Philipp Krummholz als Kommentator, während Julia Kienast als Reporterin im Einsatz ist. Alternativ könnt Ihr die Übertragung des Senders kostenlos im Livestream auf ServusTV On erleben.

In Deutschland zeigt sich heute DAZN für die Übertragung der Begegnung zwischen San Marino und Österreich zuständig. Der Pay-TV-Sender überträgt das WM-Qualifikationsspiel im Livestream ab 20.45 Uhr. Kommentiert wird das Duell von Guido Hüsgen.

Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr in der DAZN-App und mit Eurem Laptop im Browser.

San Marino vs. Österreich: Anstoßzeit

San Marino vs. Österreich: Aufstellungen

San Marino vs. Österreich: Form

San Marino vs. Österreich: Bilanz direkte Duelle

San Marino vs. Austria: Die Tabellen

WM Qualifikation UEFA Playoff-Spiele Tabelle Pos. Team S S U N F A +/- Pkt. Form 1 Bosnien und Herzegowina BIH 3 3 0 0 4 1 +3 9 S S S 2 Austria AUT 2 2 0 0 6 1 +5 6 S S 3 Romania ROU 4 2 0 2 8 4 +4 6 S N S N 4 Zypern CYP 3 1 0 2 3 4 -1 3 N N S 5 San Marino SMR 4 0 0 4 1 12 -11 0 N N N N World Cup Nächste Runde

