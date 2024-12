Champions League, 3. Spieltag: Spätes Elfmeter-Drama bei Sieg von Manchester United - Jude Bellingham trifft erneut für Real

Manchester United hat in der Champions League ein Lebenszeichen gesendet und mit dem erlösenden ersten Saisonsieg die Chancen aufs Weiterkommen gew...

Manchester United hat in der Champions League ein Lebenszeichen gesendet und mit dem erlösenden ersten Saisonsieg die Chancen aufs Weiterkommen gewahrt. Der Gruppengegner von Bayern München gewann gegen den FC Kopenhagen 1:0 (0:0) - Torhüter Andre Onana wehrte tief in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter ab und hielt den Sieg fest.

Nach drei Spielen ist ManUnited mit nun drei Punkten Dritter in der Gruppe A.

Deutlich souveräner meistert Real Madrid seine Aufgaben: Der Königsklassen-Rekordsieger gewann auch dank des nächsten Treffers von Jude Bellingham 2:1 (1:0) bei Sporting Braga und führt die Gruppe C, in der Union Berlin Letzter ist, klar an.

Trainer Roger Schmidt, der mit Benfica im Vorjahr noch für Furore gesorgt hatte, droht nach dem 0:1 (0:0) gegen Real Sociedad aus San Sebastian das Aus. In der Gruppe D ist der portugiesische Spitzenklub tor- und punktlos Tabellenletzter.

Das Spiel in Manchester stand ganz im Zeichen der Trauer um die verstorbene englische Fußball-Ikone Bobby Charlton. Vor Anpfiff trug Teammanager Erik ten Hag einen Blumenkranz aufs Feld, nach einer Schweigeminute applaudierten die Fans im Old Trafford. Charlton, Weltmeister von 1966 und mit den Red Devils dreimal Meister, war am Samstag verstorben.

Andre Onana wird zum Held für Manchester United

Manchester tat sich lange schwer, dann aber wuchtete Innenverteidiger Harry Maguire (72.) den Ball per Kopf ins Tor. Weil ManUnited aus seiner Überlegenheit zu wenig machte, blieb es bis zum Schluss spannend - und das hätte sich fast gerächt: Onana wurde mit seiner Parade gegen Jordan Larsson (90.+6) zum Helden.

Der FC Arsenal eroberte durch ein 2:1 (1:0) beim FC Sevilla die Tabellenführung in Gruppe B. Die Londoner verdrängten den RC Lens auf Platz zwei, der 1:1 (0:0) gegen die PSV Eindhoven spielte.

Bereits zuvor hatte Vorjahresfinalist Inter Mailand einen weiteren großen Schritt in Richtung K.o.-Runde gemacht. Inter bezwang Red Bull Salzburg 2:1 (1:0) und ist in Gruppe D hinter Sociedad Zweiter. Den Siegtreffer erzielte der frühere Bundesligaprofi Hakan Calhanoglu (64., Foulelfmeter).