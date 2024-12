"Hat kaum was gewonnen": Roma-Coach José Mourinho attackiert Trainerkollegen

José Mourinho, Trainer der AS Rom, hat sich vor dem am Wochenende anstehenden Derby mit Lazio-Coach Maurizio Sarri angelegt.

Der Portugiese warf seinem Kollegen fehlenden Respekt vor den Gegnern vor und bezeichnete ihn als jemanden, der "kaum was gewonnen hat".

Sarri hatte mit Blick auf das Derby angemerkt, dass die Roma am Donnerstag ein "Freundschaftsspiel" in der Europa League gegen Slavia Prag habe, da das Duell nicht so intensiv wie ein Ligaspiel werde. Einen Nachteil für das Derby sah er durch die zusätzliche Belastung für die Roma nicht.

Mourinho: "Ich respektiere immer meine Gegner"

“Für mich ist immer das nächste Spiel das Spiel meines Lebens", sagte Mourinho den Journalisten nun. "Wenn sich jemand durch seine Bemerkungen angegriffen fühlen sollte, dann ist das Slavia Prag. Das kommt so rüber, als ob er Slavia die Qualität abspricht. Ich respektiere immer meine Gegner", meinte der Portugiese und ergänzte: "Vielleicht ist das der Unterschied zwischen einem Trainer, der 26 Titel geholt hat, und einem Trainer, der kaum was gewonnen hat."

"Man muss jedes Spiel ernst nehmen, es gibt keine Freundschaftsspiele", sagte Mourinho abschließend.