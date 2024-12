Doppelpack und Assist: Rodrygo stellt bei Real Madrid herausragende Marke von Cristiano Ronaldo ein

Rodrygo war beim 3:0 von Real Madrid beim FC Cadiz mit einem Doppelpack und einer Vorlage auf Jude Bellingham der Mann des Spiels. Dabei stellte de...

Rodrygo war beim 3:0 von Real Madrid beim FC Cadiz mit einem Doppelpack und einer Vorlage auf Jude Bellingham der Mann des Spiels. Dabei stellte der Brasilianer auch einen Rekord von Klublegende Cristiano Ronaldo ein.

Der Brasilianer war im Vorfeld des LaLiga-Spiels am Sonntag in die Kritik geraten. Sein Vater musste eingreifen, nachdem ihn Online-Trolle wegen eines Streits mit Lionel Messi während eines Länderspiels rassistisch beschimpft hatten.

Doch Rodrygo zeigte sich gegen Cadiz unbeeindruckt und erzielte mit einem herrlichen Alleingang sein erstes Tor, bevor er bei seinem zweiten Treffer seine Dribbelkünste unter Beweis stellte. Anschließend legte der 22-Jährige für Jude Bellingham auf, der den dritten Treffer erzielte. Damit überholte Madrid Girona an der Tabellenspitze - und Rodrygo komplettierte eine wunderbare Bilanz auf Vereinsebene.

Rodrygo bei Real Madrid bei zwei Ligaspielen am Stück an mindestens drei Toren direkt beteiligt

Der Offensivmann war nun in den letzten beiden Ligaspielen in Folge an mindestens drei Toren direkt beteiligt, nachdem er bereits am 11. November gegen Valencia zwei Tore und zwei Assists beisteuerte. Laut Optaist Rodrygo einer von nur drei Real-Stars des 21. Jahrhunderts, denen dieses Kunststück gelungen ist.

Die anderen sind Gonzalo Higuain, dem dies einmal gelang, und der aktuelle Al-Nassr-Stürmer Cristiano Ronaldo, dem dies unglaubliche sieben Mal gelang.

Damit war Rodrygo in den letzten beiden Ligaspielen an insgesamt sieben Toren beteiligt, was nach einem schwachen Saisonstart eine unglaubliche Formkurve darstellt. In seinen ersten 12 Ligaspielen waren es nur zwei Torbeteiligungen.

Nach einer ereignisreichen Woche auf Vereins- und Nationalmannschaftsebene müssen Real und Rodrygo am Mittwoch in der Königsklasse gegen Napoli ran. Los Blancos haben sich mit vier Siegen aus vier Spielen bereits für die K.-o.-Phase der Champions League qualifiziert und ein Unentschieden würde ihnen zum Weiterkommen als Gruppensieger reichen.