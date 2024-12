Real Madrid denkt offenbar über Abbruch der Leihe von Leverkusen-Talent nach

Iker Bravo steht angeblich bei Real Madrid vor dem Aus – und damit vor einer Rückkehr zu Bayer Leverkusen.

Ein Jahr und zwei Monate nach seiner Ankunft bei Real Madrid verlieren die Königlichen angeblich die Geduld mit dem von Bayer Leverkusen ausgeliehenen Iker Bravo. Das berichtet Relevo.

Als Quelle nennt das spanische Medium das Umfeld des Klubs. Demnach überlege man, den im kommenden Sommer auslaufenden Leihvertrag bereits im Winter zu beenden. Allerdings hätte dies Strafzahlungen zur Folge, die Real von diesem Schritt abhalten könnten.

Bayer 04 Leverkusen hatte den Stürmer im Sommer 2022 an Real Madrid ausgeliehen. Dort stagnierte der mittlerweile 18-Jährige allerdings in seiner Entwicklung. Bei Madrids Zweitvertretung spielte er unter Trainer Raúl keine Rolle mehr, weshalb er in die U19 versetzt wurde, wo er seinen Stammplatz zuletzt ebenfalls verlor.

imago images

Zwei Platzverweise hatten zudem dafür gesorgt, dass Bravo in Ungnade fiel. Bei einer der beiden Roten Karten soll er anschließend in Tränen ausgebrochen sein, weil er sich ungerecht behandelt fühlte.

Zahlreiche Top-Klubs waren an Iker Bravo dran

Laut dem Bericht habe Bravo die Chance, die Verantwortlichen bis zum Winter doch noch von sich zu überzeugen. Sollte er Madrid verlassen müssen, dürfte es trotz seiner Schwierigkeiten dennoch weitere Optionen für ihn geben. Vor seinem Wechsel in die spanische Hauptstadt waren zahlreicher Top-Klubs an ihm interessiert. Sein Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2025.