Im Achtelfinale der Klub-WM 2025 kommt es zum Kracher zwischen Real Madrid und Juventus Turin. Wer die Partie live überträgt, verrät Euch SPOX.

Am heutigen Dienstag, den 1. Juli, steigt im Achtelfinale der Klub-Weltmeisterschaft 2025 ein echter Kracher: Real Madrid trifft auf Juventus Turin. Die Königlichen setzten sich in Gruppe H mit sieben Punkten vor Al-Hilal als Gruppensieger durch. Juventus musste sich in Gruppe G hinter Pep Guardiolas Manchester City mit Platz zwei zufriedengeben. Der Anstoß im Hard Rock Stadium in Miami Gardens (USA) erfolgt um 21 Uhr.

SPOXverrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Real Madrid vs. Juventus Turin heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Achtelfinale der Klub-WM im TV sowie Livestream?

Alle 63 Partien der Klub-WM 2025 werden live und kostenlos bei DAZN übertragen, so auch die heutige Partie zwischen Real und Juve. Der Streamingdienst beginnt ab 20.15 Uhr mit den Vorberichten und schickt folgende Crew an den Start:

Kommentator: Nico Seepe

Nico Seepe Experte: Benny Lauth

Um die Partie sehen zu können, benötigt Ihr lediglich einen DAZN-Account. Ein kostenpflichtiges Abonnement ist nicht vonnöten. Eine Übertragung im linearen TV gibt es nicht.

