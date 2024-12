Real Madrid: "Ich war unfair!" Carlo Ancelotti entschuldigt sich bei Luka Modric

Carlo Ancelotti hat sich nach dem 5:1-Sieg von Real Madrid in La Liga am Samstag gegen den FC Valencia bei Luka Modric entschuldigt.

Carlo Ancelotti hat sich nach dem 5:1-Sieg von Real Madrid in La Liga am Samstag gegen den FC Valencia bei Luka Modric entschuldigt.

"Luka Modric hätte heute in der Startelf stehen sollen. Ich war unfair. Das passiert, wenn man einen Kader mit einer solchen Qualität hat", sagte der Trainer der Königlichen.

Modric wurde erst in der 60. Minute beim Stand von 4:0 eingewechselt. Der 38-jährige Mittelfeldspieler stand in der laufenden Saison erst in sechs Pflichtspielen in der Startelf.

"Es ist eine neue Situation für mich, ich spiele nicht mehr so viel wie früher und nicht mehr so viel, wie ich gerne möchte. Ich will immer spielen, ich will keine Pausen haben, ich will keinen Urlaub haben. Ich will spielen, weil ich mich dann am besten fühle und mich auf die Spiele freuen kann", hatte Modric kürzlich gesagt.

Auch deshalb wird der Kroate, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft, mit einem Abschied von Real bereits im Winter in Verbindung gebracht. Kontakt soll es in diesem Zusammenhang seit geraumer Zeit mit seinem Jugendverein Dinamo Zagreb geben.

Modric war 2012 von Tottenham Hotspur nach Madrid gewechselt. In 503 Pflichtspielen erzielte er 37 Tore und bereitete 78 weitere Treffer vor.