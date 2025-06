RB Salzburg bekommt es bei der Klub-WM heute mit Real Madrid zu tun. Die wichtigsten Infos zur Übertragung bekommt Ihr hier.

In der Nacht vom heutigen Donnerstag (26. Juni) auf Freitag (27. Juni) kämpft RB Salzburg gegen Real Madrid um das Ticket für die K.o.-Runde der Klub-WM. Um 3 Uhr wird die Begegnung im Lincoln Financial Field (Philadelphia, PA) angepfiffen.

SPOXverrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

RB Salzburg vs. Real Madrid bei der Klub WM heute live in Österreich im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt RBS im TV und Livestream?

Es ist egal, von wo Ihr RB Salzburg vs. Real Madrid sehen möchtet: Auf der ganzen Welt wird die Begegnung kostenfrei von DAZN ausgestrahlt, also auch in Österreich und Deutschland. Der Streamingdienst stellt das gesamte Turnier gratis zur Verfügung, Ihr braucht nur einen kostenlosen Account.

Um 20.30 Uhr beginnen die Vorberichte mit diesem Team:

Moderator: Christoph Stadtler

Kommentator: Jan Platte

Experte: Sebastian Kneißl

Reporter: David Ploch.

Klub WM, RB Salzburg vs. Real Madrid: Anstoßzeit

Details Klub-WM

Klub-WM 27. Juni 2025, 03:00

Lincoln Financial Field

Klub WM, RB Salzburg vs. Real Madrid: Aufstellungen

RB Salzburg SAL Verletzungen und Sperren Real Madrid RMA SAL SAL RMA RMA

RB Salzburg vs. Real Madrid: Form

Klub WM, RB Salzburg vs. Real Madrid: Bilanz direkte Duelle

RB Salzburg SAL Direkte Duelle (letzte 2 Spiele) Real Madrid RMA 0 Siege 0 Remis 2 Siege Real Madrid RMA 5 1 RB Salzburg SAL RB Salzburg SAL 0 1 Real Madrid RMA Tore 1 6

RB Salzburg vs. Real Madrid: Die Tabellen

Klub-WM Tabelle Pos. Team S S U N F A +/- Pkt. Form 1 Real Madrid RMA 3 2 1 0 7 2 +5 7 S S U 2 Al Hilal HIL 3 1 2 0 3 1 +2 5 S U U 3 RB Salzburg SAL 3 1 1 1 2 4 -2 4 N U S 4 Pachuca PAC 3 0 0 3 2 7 -5 0 N N N Nächste Runde

