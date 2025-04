RB Leipzig kriegt es heute mit dem 1. FC Heidenheim zu tun. SPOX zeigt Euch, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

In der Champions League musste sich RB Leipzig am vergangenen Dienstag knapp und spät dem Titelverteidiger Manchester City mit 2:3 geschlagen geben. Am heutigen Samstag, den 2. Dezember, peilen die Sachsen nun wieder einen Sieg an, dieses Mal in der Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim. Das Duell des 13. Spieltags wird um 15.30 Uhr in der Leipziger Red Bull Arena angepfiffen.

RB Leipzig vs. 1. FC Heidenheim heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Wie alle Samstagsspiele der Bundesliga wird auch das heutige zwischen Leipzig und Heidenheim live und in voller Länge bei Sky gezeigt. Hierfür müsst Ihr den Sender Sky Sport Bundesliga 3 (HD) anmachen, wo ab 15.15 Uhr Kommentator Torsten Kunde zu hören ist. Da parallel zu Leipzig vs. Heidenheim in der Bundesliga drei weitere Spiele vonstatten gehen, liefert Sky auch eine Konferenz, die Ihr bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Top Event oder Sky Sport Bundesliga (HD) aufrufen könnt.

Darüber hinaus werden beide Sendungen auch im Livestream zur Verfügung gestellt. Um diese freischalten zu können, bestehen zwei Möglichkeiten, die mit Kosten verbunden sind: das SkyGo-Abonnement oder WOW.

RB Leipzig vs. 1. FC Heidenheim heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

RB Leipzig vs. 1. FC Heidenheim heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: RB Leipzig vs. 1. FC Heidenheim

RB Leipzig vs. 1. FC Heidenheim Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 13

13 Datum: 2. Dezember 2023

2. Dezember 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Red Bull Arena (Leipzig)

Red Bull Arena (Leipzig) TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

RB Leipzig vs. 1. FC Heidenheim heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Leipzig: Blaswich - Simakan, Klostermann, Lukeba, Raum - X. Schlager, A. Haidara - Baumgartner, Xavi - Openda, Poulsen

Blaswich - Simakan, Klostermann, Lukeba, Raum - X. Schlager, A. Haidara - Baumgartner, Xavi - Openda, Poulsen Heidenheim: Ke. Müller - Traoré, P. Mainka, Gimber, Föhrenbach - Maloney - Sessa, Beck, Schöppner, Beste - Kleindienst

