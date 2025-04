RB Leipzig hat offenbar Interesse an Jadon Sancho von Manchester United

Jadon Sancho steht offenbar bei Bundesligist RB Leipzig auf dem Zettel. Das geht aus einem Bericht der Bildhervor.

Demnach stehe Sancho auf einer Liste mit Namen, die für die Nachfolge von Emil Forsberg in Frage kämen. Ein Problem gibt es allerdings: Der Offensivmann wäre teuer. Manchester United strebe einen Verkauf an, verlange aber 60 Millionen Euro. Leipzig wolle in dem Fall eher auf eine Leihe mit Kaufoption im Sommer gehen.

Auch das Gehalt des ehemaligen BVB-Profis sei sehr hoch: Von 20 Millionen Euro ist die Rede, was das Gehaltsgefüge deutlich sprengen würde.

Sanchos Vertrag bei den Red Devils ist noch bis 2026 datiert. Im Team von Trainer Erik ten Hag spielt er aber kaum eine Rolle mehr. So stand er in dieser Saison lediglich dreimal auf dem Platz. Zuletzt wurde er aufgrund von fehlender Motivation und eines Zwists mit ten Hag gar aus dem Mannschaftstraining verbannt.