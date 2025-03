Ihr wollt wissen, wo das Conference-League-Spiel zwischen Borac Banja Luka und Rapid Wien live gezeigt wird? SPOX hat die Antwort!

Auch in der Conference League steht das Achtelfinale an, am heutigen Donnerstag (6. März) ist Rapid Wien bei Borac Banja Luka zu Gast. Ab 21 Uhr geht es im Gradski Stadion (Banja Luka) zur Sache.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Rapid Wien im Conference League Achtelfinale in Österreich heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Hinspiel gegen FK Borac Banja Luka im Free-TV und Livestream?

Grundsätzlich ist die Conference League in Österreich bei Sky beheimatet, die heutige Partie von Rapid Wien ist allerdings eine Ausnahme: Der Bezahldienst CANAL+ hat sich die Rechte gesichert. Nur dort könnt Ihr den Spaß also im Pay-TV und im kostenpflichtigen Livestream verfolgen.

In Deutschland werden zumindest Teile der Begegnung im Rahmen der Konferenz von RTL+ gezeigt. Für diese benötigt Ihr ein Abonnement.

Conference League, Borac Banja Luka vs. Rapid Wien heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Borac Banja Luka vs. Rapid Wien

Wettbewerb: Conference League

Spieltag: Achtelfinale

Datum: 6. März

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Gradski Stadion (Banja Luka)

Gradski Stadion (Banja Luka) TV & Livestream:CANAL+ (Österreich), RTL+ (Deutschland, Konferenz)

Conference League, Achtelfinale: Die Hinspiele