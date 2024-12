EM Qualifikation heute live im Free-TV: Spiele, Uhrzeiten, Gruppen, Übertragung im TV und Livestream

Heute geht es mit dem letzten Spieltag der EM-Qualifikation weiter. Wir geben Euch einen Überblick der Spiele des Tages und ihrer Übertragung im TV...

Heute geht es mit dem letzten Spieltag der EM-Qualifikation weiter. Wir geben Euch einen Überblick der Spiele des Tages und ihrer Übertragung im TV und Livestream.

Die nächsten Spiele stehen an in der EM-Qualifikation, heute sind die Gruppen C, E und H im Einsatz. Hier bekommt Ihr den kompletten Tagesplan.

DIE SPIELE DER EM-QUALIFIKATION LIVE AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

EM Qualifikation heute live: Die Spiele und Uhrzeiten im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast Gruppe 20. November 2023 20.45 Uhr Ukraine Italien C 20. November 2023 20.45 Uhr Nordmazedonien England C 20. November 2023 20.45 Uhr Tschechien Republik Moldau E 20. November 2023 20.45 Uhr Albanien Färöer E 20. November 2023 20.45 Uhr Slowenien Kasachstan H 20. November 2023 20.45 Uhr Nordirland Dänemark H 20. November 2023 20.45 Uhr San Marino Finnland H

EM Qualifikation heute live im Free-TV: Die Übertragung im TV und Livestream

Die Übertragungssituation der EM-Qualifikation ist simpel erklärt: DAZN strahlt alle Spiele live und exklusiv in voller Länge aus. Auch heute laufen beim Streamingdienst also eine ganze Menge an internationalen Partien, kurz vor Spielbeginn könnt Ihr dort jeweils einschalten.

Zwar findet Ihr bei DAZN alle Qualispiele, allerdings sind diese nur gegen Kosten empfangbar. Von den drei Abo-Paketen müsst Ihr mindestens zu DAZN Super Sports greifen, was 19,99 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 24,99 Euro monatlich im Monatsabo kostet.

EM Qualifikation heute live im Free-TV: Die Übertragung im Liveticker

Natürlich werdet Ihr auch bei SPOX immer mit Updates zu den Qualifikationsspielen versorgt. Schaut einfach in unserer Übersicht vorbei und klickt auf die entsprechende Partie:

Hier kommt Ihr zur Liveticker-Übersicht am Montag.

getty

EM Qualifikation heute live: Die Gruppen im Überblick

Gruppe C:

Platz Team Spiele Differenz Punkte 1 England 7 18 19 2 Italien 7 7 13 3 Ukraine 7 3 13 4 Nordmazedonien 7 -10 7 5 Malta 8 -18 0

Gruppe E:

Platz Team Spiele Differenz Punkte 1 Albanien 7 8 14 2 Tschechien 7 3 12 3 Polen 8 0 11 4 Rep. Moldau 7 0 10 5 Färöer 7 -11 1

Gruppe H: