Die Münchner Löwen sind zum elften Spieltag der 3. Liga am heutigen Sonntag Nachmittag bei Preußen Münster zu Gast. Alle nötigen Infos zum Spiel sowie zur Übertragung bekommt Ihr hier.

Wo kann man die Partie zwischen Preußen Münster und dem TSV 1860 München live sehen? Hier bei SPOX erfahrt Ihr es.

Preußen Münster vs. 1860 München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Die 3. Liga liegt in fester Hand von MagentaSport. Die Streamingplattform der Telekom beginnt seine Übertragungen für gewöhnlich eine Viertelstunde vor dem Anpfiff, so auch bei Münster vs. 1860, also um 16.15 Uhr.

Einziger Haken: Ihr braucht ein Abo, um auf MagentaSport zugreifen zu können. Seid Ihr schon bei der Telekom, zahlt Ihr entweder 7,95 Euro monatlich (Jahresabo) oder 12,95 Euro (Monatsabo). Seid Ihr das nicht, werden 12,95 Euro (Jahresabo) bzw. 19,95 Euro (Monatsabo) fällig.

Möchtet Ihr Euch das Abonnement sparen, könnt Ihr auch das Einzelspiel bei OneFootball buchen.

Alternativ zum Bewegtbild bieten wir bei SPOX auch einen kostenlosen und ausführlichen Liveticker an, mit dem Ihr keine Aktion auf dem Spielfeld verpassen werdet. Hier geht's dafür entlang.

Preußen Münster vs. 1860 München heute live: Die Infos zum Spiel

Spiel : Preußen Münster vs. 1860 München

: Preußen Münster vs. 1860 München Datum : Sonntag, 15. Oktober 2023

: Sonntag, 15. Oktober 2023 Uhrzeit : 16.30 Uhr

: 16.30 Uhr Austragungsort : Preußenstadion (Münster)

: Preußenstadion (Münster) TV : Magenta

: Livestream : WDR , MDR , Magenta, OneFootball

: , , Liveticker: SPOX

Preußen Münster vs. 1860 München: Die letzten Begegnungen

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 21.12.2019 3. Liga Preußen Münster 1860 München 0:1 19.07.2019 3. Liga 1860 München Preußen Münster 1:1 13.04.2019 3. Liga 1860 München Preußen Münster 0:1 03.11.2018 3. Liga Preußen Münster 1860 München 0:0 14.03.1964 Bundesliga 1860 München Preußen Münster 3:1

3. Liga: Die Tabelle vor dem 11. Spieltag