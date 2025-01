In der Premier League geht an diesem Wochenende der 20. Spieltag über die Bühne. Wer die Duelle live im TV und Livestream zeigt, erfahrt Ihr hier.

In der Premier League steht an diesem Wochenende der 20. Spieltag auf dem Programm. Vom Samstag, den 4. Januar, bis zum Montag, den 6. Januar, stehen in der Premier League insgesamt zehn Partien an.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Premier League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt den 20. Spieltag FC Liverpool, Manchester City, FC Arsenal und Co. im TV und Livestream?

Die Übertragungsrechte an der Premier League besitzt auch in dieser Saison der Pay-TV-Sender Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Duelle des 20. Spieltags live und in voller Länge. Mit der Sky-Go-App oder auf WOW könnt Ihr die Spiele zudem im Livestream verfolgen.

Am Samstag bietet Euch der Pay-TV-Sender zudem die Option, die Spiele in der Konferenz zu verfolgen.

An jedem Spieltag wird ein Duell in der Premier League darüber hinaus im kostenpflichtigen Livestream bei RTL+ gezeigt. Am Samstag seht Ihr dort die Begegnung zwischen Manchester City und West Ham United.

Premier League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt den 20. Spieltag FC Liverpool, Manchester City, FC Arsenal und Co. im TV und Livestream?: Die wichtigsten Infos

Wettbewerb: Premier League

Spieltag: 20

Datum: 4. bis 6. Januar

Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: WOW, Sky-Go-App, RTL+

Premier League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt den 20. Spieltag FC Liverpool, Manchester City, FC Arsenal und Co. im TV und Livestream? Die Tabelle