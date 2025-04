Preis schreckt angeblich ab: Frankfurt-Star Omar Marmoush zu teuer für den FC Bayern München?

Mit guten Leistungen hat Omar Marmoush innerhalb kürzester Zeit viel Interesse auf sich gezogen. Auch der FC Bayern klopft angeblich an.

Ein Transfer von Omar Marmoush zum FC Bayern München ist derzeit wohl unwahrscheinlich. Das geht aus einem Bericht von Sky hervor.

Demnach soll der deutsche Rekordmeister vor allem vom Preisschild des SGE-Stars abgeschreckt sein. Eintracht Frankfurt soll bis zu 60 Millionen Euro Ablösesumme für den 25-Jährigen fordern.

In dieser Saison liefert Marmoush, der im Sommer 2023 ablösefrei vom VfL Wolfsburg zu den Adlern wechselte, herausragende Zahlen für die SGE. In 16 Pflichtspielen kommt er auf 14 Tore und zehn Assists. Entsprechend gab es zuletzt auch Gerüchte, dass der FC Bayern Interesse an ihm haben könnte.

Der Vertrag des Angreifers läuft noch bis 2027.