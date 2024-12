Phänomenaler Dreierpacker mit irdischem Wunsch: Erling Haaland von Manchester City will zu Oasis

Erling Haaland hat nach seiner nächsten Drei-Tore-Gala für Manchester City gegen West Ham United (3:1) angekündigt, dass er die City-Fans Liam und Noel Gallagher anrufen will, um sich eines der begehrten Tickets für die angekündigte Oasis-Tournee 2025 zu sichern.

Haaland sagte dem 3:1-Sieg des Titelverteidigers in der Premier League bei West Ham United: "Ich glaube, dass ich sie beide anrufen muss." Die Gallagher-Brüder sind bekennende City-Fans, Noel war im London Stadium um den dritten Sieg der Skyblues im dritten Saisonspiel live zu erleben.

15 Jahre nach der Trennung hatten er und sein Bruder vor wenigen Tagen ihr Comeback mit der einst ultra-erfolgreichen Britpop-Band Oasis angekündigt und für einen riesigen Ansturm auf Karten für die Konzerte gesorgt.

Mit sieben Toren aus den ersten drei Partien hat Haaland einen neuen Rekord im englischen Oberhaus aufgestellt. So treffsicher war zu diesem Zeitpunkt zuvor kein anderer Spieler dort.

Haaland führt dies unter anderem auf seine ausgiebige Sommerpause zurück, schließlich hatte er durch Norwegens verpasste Teilnahme an der Europameisterschaft in Deutschland viel Zeit zur Regeneration.

"Ich fühle mich gut, voller Energie", sagte der ehemalige BVB-Stürmer. "Ich hatte lange Urlaub und eine gute Vorbereitung. (…) Vorher sind die Jahre so an mir vorbeigeflogen, bamm, bamm, bamm. Jetzt hat mein Körper mal eine Pause bekommen." Es sei auch mal nötig, Körper und Geist nach einer schlauchenden Spielzeit wieder aufzuladen. "Die Saison ist lang und das ist nicht so leicht, wie jeder denkt", so der 24-Jährige.