"Patzer" inklusive: Harry Kane nimmt am Abschlusstraining des FC Bayern München teil

Der FC Bayern kann im Champions-League-Spiel beim englischen Vertreter Aston Villa aller Voraussicht nach auf Superstar Harry Kane setzen.

Der Mittelstürmer, der im Bundesliga-Gipfel gegen Bayer Leverkusen (1:1) eine Knöchelblessur erlitten hatte, nahm am Dienstagnachmittag am Abschlusstraining in München teil.

Kane erschien in einer langen roten Trainingshose - und "patzte" beim Ball-Hochhalten im Rahmen des Aufwärmprogramms. Von den Kollegen kassierte er dafür ein paar schmerzhafte "Ohrschnipser".

"Es sieht gut aus", sagte Sportvorstand Max Eberl vor dem Abflug über die Einsatzchancen für Kane und ergänzte: "Jetzt müssen wir in der Nacht mal abwarten, wie es reagiert, ob es reagiert. Das sind ja die obligatorischen Sachen. Ich bin kein Arzt, ich kann es nicht abschließend sagen, aber es fühlt sich gerade sehr gut an."

Nach der Einheit reist der deutsche Fußball-Rekordmeister nach Birmingham, wo am Abend (20.30 Uhr) die Pressekonferenz für die Begegnung am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) mit Trainer Vincent Kompany und Serge Gnabry stattfindet. Die Bayern führten die neue Champions-League-Tabelle nach dem ersten Spieltag und dem fulminanten 9:2 gegen Dinamo Zagreb an.

Kompany muss auf der Insel nur auf die Langzeitverletzten verzichten: Hiroki Ito (Mittelfußbruch), Josip Stanisic (Außenbandriss im rechten Knie) und Sacha Boey (Meniskusriss im linken Knie).