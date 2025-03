Wer überträgt das Champions League Spiel zwischen Paris Saint-Germain und FC Liverpool heute live? Die Antwort hat SPOX

Am heutigen Mittwoch, dem 5. März, steht das Achtelfinal-Hinspiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Liverpool an. Um 21 Uhr wird das Duell angepfiffen.

Wann und wo Ihr die Begegnung im TV und Livestream sehen könnt, verrät dieser Artikel!

Paris Saint-Germain vs. FC Liverpool heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League im TV und Livestream

Die Mittwochsspiele der Königsklasse sind auch in dieser Saison bei DAZN beheimatet, auch Paris vs. Liverpool läuft also dort. Um 21 Uhr empfängt Euch Kommentator Uli Hebel.

Wenn Ihr auf die Übertragung der Partie zugreifen möchtet, müsst Ihr DAZN Unlimited abonnieren.

Paris Saint-Germain vs. FC Liverpool heute live: Champions League im Liveticker

Paris Saint-Germain vs. FC Liverpool heute live im Free-TV: Wichtigste Infos

Begegnung: Paris Saint-Germain vs. FC Liverpool

Wettbewerb: Champions League

Runde: Achtelfinale

Datum: Mittwoch, 5. Februar

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Parc des Princes (Paris)

TV & Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Champions League, Hinspiele Achtelfinale heute: Die Spiele am Mittwoch