Offiziell! Manchester United trennt sich von Trainer Erik ten Hag

Die sportliche Talfahrt hat Konsequenzen: Manchester United hat Trainer Erik ten Hag entlassen. Das gab der Klub am Montag bekannt.

In einer Erklärung des Vereins heißt es: "Wir sind Erik dankbar für alles, was er während seiner Zeit bei uns geleistet hat und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft." Am Sonntag hatte Manchester bei West Ham United eine ernüchternde 1:2-Niederlage kassiert.

Ruud van Nistelrooy, der als Assistenztrainer fungierte, wird die Mannschaft als Interimstrainer betreuen, bis ein neuer Chefcoach gefunden ist.

Die Red Devils erwischten einen schwachen Start in die Premier-League-Saison und rangieren aktuell lediglich auf Platz 14. Nach neun Spieltagen stehen drei Siege und vier Niederlage bei elf Punkten zu Buche. In der Europa League gab es in drei Spielen drei Unentschieden.

Unter ten Hag kam Manchester in 128 Pflichtspielen zu 72 Siegen, 20 Unentschieden und 36 Niederlagen. Lediglich der von 2013 bis 2014 amtierende David Moyes wies mit 32,4 Prozent an verlorenen Premier-League-Spielen einen negativeren Wert als ten Hag auf (31,8 Prozent), dessen Punkteschnitt bei 1,84 lag.

Ten Hag unterschrieb 2022 bei United einen Dreijahresvertrag und löste Interimscoach Ralf Rangnick ab. Unter dem Niederländer gewann United 2023 den Carabao-Cup und schlug Rivale Manchester City im Finale des FA-Cups 2024 durch einen überraschenden 2:1-Sieg im Wembley-Stadion. Anschließend wurde ten Hags Vertrag bis 2026 ausgedehnt.