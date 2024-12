Niederlande gewinnen EM-Testspiel gegen Kanada deutlich - Jeremie Frimpong spielt stark auf

Angeführt von einem starken Jeremie Frimpong haben sich die Niederlande für die Fußball-EM warmgeschossen. Die Mannschaft von Bondscoach Ronald Koeman gewann am Donnerstag in Rotterdam ihr erstes Testspiel der EM-Vorbereitung gegen Kanada und Bayern Münchens Starspieler Alphonso Davies mit 4:0 (0:0).

Frimpong vom Double-Sieger Bayer Leverkusen, neben Bayern Münchens Matthijs de Ligt einziger Bundesliga-Profi in der Startelf, legte einen Treffer von Memphis Depay (50.) auf und traf anschließend selbst (57.). Auch der eingewechselte Wout Weghorst (63.) von der TSG Hoffenheim war erfolgreich, ehe Liverpools Innenverteidiger Virgil van Dijk (83.) den Schlusspunkt setzte.

Der Europameister von 1988 geht nun mit Rückenwind in die Generalprobe am Montag (20.45 Uhr) gegen Island, die ebenfalls in Rotterdam steigen wird. Bei der EM trifft die Elftal zum Auftakt am 16. Juni in Hamburg auf Polen. In der schweren Gruppe D warten außerdem Topfavorit Frankreich und Österreich.