Nach Wechsel zu Real Madrid: Kylian Mbappé büßt in Frankreich Beliebtheit ein

Mit seinem Wechsel von Paris Saint-Germain zu Real hat Kylian Mbappé in Frankreich einiges an Beliebtheit verloren.

Kylian Mbappé hat im Sommer Frankreich in Richtung Real Madrid verlassen. Seitdem hat der Weltmeister von 2018, der aktuell an einer Oberschenkelverletzung laboriert, in seinem Heimatland einiges an Beliebtheit verloren.

Eine neue Odoxa-Studie hat ergeben, dass Mbappés Beliebtheit in Frankreich nach seinem spektakulären Wechsel von PSG zu Real Madrid im Sommer stark zurückgegangen ist. Im Rahmen der Umfrage wurden 1.005 Personen ab 18 Jahren zu ihrer Meinung über Mbappé befragt - und die Ergebnisse sind aufschlussreich.

Nur 54 Prozent hatten eine gute Meinung von Mbappé, ein Rückgang um zwölf Prozent gegenüber April. Ebenfalls 54 Prozent der Befragten fanden Mbappé sympathisch, während es 2019 noch 80 Prozent waren.

Die Ergebnisse zeigen auch, dass 52 Prozent der Meinung sind, dass der Stürmer eine gute Wahl für das Amt des Kapitäns der französischen Nationalmannschaft ist ist, während 58 Prozent Antoine Griezmann bevorzugen und 52 Prozent wollen, dass Trainer Didier Deschamps einen anderen Kapitän ernennt.

Kylian Mbappé fällt mit Oberschenkelverletzung aus

Mbappé wechselte nach Ablauf seines Vertrags von Paris nach Madrid. Der Stürmer lief bei der EM 2024 für Frankreich auf, war bei der Halbfinalpleite gegen den späteren Turniersieger Spanien aufgrund einer gebrochene Nase jedoch nicht zu hundert Prozent fit.

Mbappé hat seit seiner Ankunft in Madrid Schwierigkeiten, seine Form zu finden. Die Blancos sind zwar in ihren ersten sieben Ligaspielen ungeschlagen, das offensive Quartett bestehend aus Mbappé, Vinícius Júnior, Jude Bellingham und Rodrygo will jedoch noch nicht wirklich in die Gänge kommen. Real Madrid hat in der Saison acht Gelbe Karten mehr wegen Meckerns erhalten als jede andere Mannschaft in LaLiga, allein drei davon für Vinícius Júnior.

Mbappé wird in Madrid noch mehr Frustration erleben, da er drei Wochen lang mit einer Oberschenkelverletzung ausfällt. Der französische Nationalspieler wird das Madrider Derby gegen Atlético am Sonntag verpassen und voraussichtlich erst nach der Länderspielpause im Oktober wieder für seinen Klub auflaufen können.