"Sieht gut aus": Vincent Kompany hofft gegen Werder Bremen auf Einsatz von Manuel Neuer

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany hofft am Samstag im Bundesligaspiel bei Werder Bremen auf den Einsatz von Kapitän Manuel Neuer. Dessen Auswechslung beim 9:2 gegen Dinamo Zagreb sei eine "Vorsichtsmaßnahme" gewesen. "Wir wollen kein unnötiges Risiko nehmen, aber es sieht gut aus", sagte Kompany vor dem Abschlusstraining am Freitag, an dem Neuer teilnehmen sollte.

Der 38 Jahre alte Keeper war in der Champions League zur Halbzeit nach einem Zusammenprall in der Anfangsphase ausgewechselt worden. "Ich bin einmal gestürzt und danach war die Statik ein bisschen dahin bzw. nicht dieselbe. Dann habe ich noch ein paar Bälle geschlagen und dann hat es in den Oberschenkel gestochen - aber nichts Gravierendes", hatte Neuer nach der Partie gesagt. Er gehe "davon aus", dass er in Bremen wieder dabei ist.