Kein Nachfolger für Tuchel? Bayern-Trainerkandidat offenbar vor Wechsel in die Premier League

Oliver Glasner steht angeblich unmittelbar vor einem Wechsel in die englische Premier League. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, wird der ehemalige Trainer von Eintracht Frankfurt der neue Übungsleiter von Crystal Palace.

Demnach hätten zwischen den Eagles und dem Österreicher schon erste, äußerst positive Gespräche stattgefunden. Der Verein soll deshalb den Entschluss gefasst haben, sich vom bisherigen Coach Roy Hodgson zu trennen.

Glasner selbst soll großes Interesse an der Stelle haben, weitere Gespräche über Vertrags-Details sollen noch am heutigen Donnerstag geführt werden.

Der 49-Jährige, der auch als Kandidat auf die Nachfolge von Thomas Tuchel beim FC Bayern gehandelt wird, stand zuletzt für Eintracht Frankfurt an der Seitenlinie. Die SGE führte er unter anderem 2022 zum Titel in der Europa League sowie zur ersten Teilnahme in der Champions League.

Crystal Palace steckt mit lediglich 24 Zählern aus 24 Spielen derzeit im Abstiegskampf der Premier League fest. Auf den ersten Abstiegsplatz beträgt der Vorsprung nur fünf Punkte, am vergangenen Montag kassierte man außerdem eine 1:3-Niederlage beim strauchelnden FC Chelsea.