FC Bayern München: FCB beschäftigt sich offenbar mit Kalvin Phillips von Manchester City

Kalvin Phillips von Manchester City gehört offenbar zu den Spielern, über die der FC Bayern München bezüglich einer Verpflichtung im kommenden Winter-Transferfenster nachdenkt. Das berichtet die Bild.



Der 27-Jährige galt schon im Sommer als Kandidat für einen Transfer zum FCB. Nach dem am Deadline Day geplatzten Wechsel von Fulhams Joao Palhinha ist der FC Bayern weiter auf der Suche nach Verstärkungen für das Mittelfeld und schloss Nachkäufe im Winter zuletzt nicht aus.

Philipps soll sich englischen Medienberichten zufolge einen Wechsel im Januar vorstellen können. Demach sind auch der FC Everton und Newcastle United an ihm interessiert.

Philipps kommt in der laufenden Saison bislang auf lediglich 167 Einsatzminuten und stand in seinen fünf Pflichtspielen erst einmal in der Startelf. Im Juli 2022 kam Philipps für 49 Millionen Euro von Leeds United nach Manchester und unterschrieb dort bis 2028.