"Wenn die UEFA fußballbegeistert ist": Bayern-Boss mit Pyro-Appell

Dichter Rauch hing in den ersten Minuten des Viertelfinalrückspiels in der Champions League zwischen dem FC Bayern München und dem FC Arsenal über dem Rasen der Allianz Arena. Die Anhänger in der Südkurve fackelten vor Spielbeginn minutenlang Pyrotechnik und Rauchfackeln ab - und ließen dann die UEFA ihre Meinung wissen.

Die Fans hatten erst normale Pyrotechnik angezündet, die erst die Südkurve und dann das gesamte Stadion in dichten Rauch hüllte. Anschließend wurden noch rote Rauchtöpfe angezündet. Dazu machten die Fans noch ohrenbetäubenden Lärm, riefen den Namen ihres Lieblingsklubs und sangen während der ersten Spielminuten unentwegt.

Die exzessive Pyroshow kann wohl als Reaktion auf die letzten Entscheidungen und Sanktionen der UEFA gegen die Fans des FC Bayern München angesehen werden. Wegen diverser Pyrovergehen während der laufenden Champions-League-Saison hatten die Münchner ihr Hinspiel beim FC Arsenal in London (2:2) komplett ohne eigene Fans austragen müssen.

"Wenn die UEFA fußballbegeistert ist, dann wird sie das durchgehen lassen", sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer nach dem Spiel.

Als sich der Rauch gelegt hatte, enthüllten die Fans noch ein Transparent, auf dem sie ihren Unmut gegen den Fußballverband kundtaten. "We don't like you either. Exclude UEFA! Get out of our stadium!" (Wir mögen euch auch nicht. Schließt die UEFA aus! Raus aus unserem Stadion!")