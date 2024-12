"Er ist eingeknickt": Ehemaliger Ballon-d'Or-Sieger kritisiert Transfer von Harry Kane zum FC Bayern

Der ehemalige englische Nationalstürmer Michael Owen hat Kritik an Harry Kanes Transfer von Tottenham Hotspur zum FC Bayern im vergangenen Sommer g...

Der ehemalige englische Nationalstürmer Michael Owen hat Kritik an Harry Kanes Transfer von Tottenham Hotspur zum FC Bayern im vergangenen Sommer geübt. Der einstige Ballon-d'Or-Sieger hätte es lieber gesehen, wenn Kane nach dieser Spielzeit zu Real Madrid oder zum FC Barcelona gewechselt wäre.

Bei DAZN Bet sagte Owen: "Mir gefällt sein Wechsel von den Spurs zu Bayern nicht. Er hätte noch ein Jahr bleiben sollen. Wenn er so sehr Titel gewinnen will, hätte er das auch dann noch anstreben können. Er hätte ablösefrei wechseln können und die Welt hätte ihm offen gestanden."

Weiter meinte der 43-Jährige: "Bayern ist ohne Zweifel einer der größten Vereine der Welt. Aber wenn es um Titel geht, ist es nicht Besonderes, wenn man die sichere Meisterschaft in der Bundesliga holt. Bayern gewinnt die Liga auch ohne Kane, für mich gab es keinen Grund, jetzt dorthin zu gehen."

Nach zähem Transferpoker wechselte Kane im vergangenen Sommer für 95 Millionen Euro Ablöse von Tottenham zum FC Bayern. Sein Vertrag bei den Spurs lief zu dem Zeitpunkt noch ein Jahr, Verhandlungen wegen einer Verlängerung waren zuvor gescheitert.

Owen erklärte: "Drei oder vier Jahre lang hat er darauf gewartet, dass er seine Zukunft in den eigenen Händen hält. Vermutlich wünschte er sich, dass er damals nicht diesen langfristigen Vertrag unterschrieben hätte, um mehr Einfluss auf seine Karriere zu haben. Nun hat er nach den schwierigen Jahren noch ein Jahr vor sich und kann zwischen Barcelona, Real Madrid oder wem auch immer wählen. Da wirkt es für mich, als sei er im letzten Moment eingeknickt."

Kane hat in München einen starken Start hingelegt. Der 30-Jährige erzielte in 13 Pflichtspielen 14 Tore, dazu lieferte er noch 7 Assists.

Michael Owen über Harry Kane: "Unglaublicher Spieler"

"Er ist ein unglaublicher Spieler mit großartigem Talent. Dass er nun gut spielt, ist keine Überraschung", lobte Owen seinen Landsmann dann doch noch.

Nach der 8:0-Gala gegen Darmstadt 98 am Wochenende sind Kane und die Bayern eigentlich am Mittwoch wieder im Einsatz. Dann trifft der FCB in der 2. Runde des DFB-Pokals auf den 1. FC Saarbrücken, allerdings ist die Austragung wegen starker Regenfälle in den vergangenen Tagen gefährdet.

FC Bayern München: Die nächsten Spiele