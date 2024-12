Ex-Bayern-Star Medhi Benatia soll Sportdirektor bei Olympique Marseille werden

Der ehemalige Bayern-Verteidiger Medhi Benatia steht laut übereinstimmender Medienberichte vor einem Engagement als Sportdirektor beim französische...

Der ehemalige Bayern-Verteidiger Medhi Benatia steht laut übereinstimmender Medienberichte vor einem Engagement als Sportdirektor beim französischen Traditionsverein Olympique Marseille.

L'Équipe und Foot Mercato berichten, aktuell liefen die Gespräche zwischen dem 41-Jährigen und den Verantwortlichen des Klubs. In den Verhandlungen ginge es gut voran und eine Einigung "stehe bevor".

Benatia spielte einst in der Jugend für OM, insgesamt vier Jahre lang stand er in Marseille unter Vertrag. Seine aktive Laufbahn beendete er 2021. Mittlerweile arbeitet er als Spielerberater. Eine Tätigkeit, die er bei einem Wechsel zum Tabellensechsten der Ligue 1 aufgäbe. Auch darum geht es in den Gesprächen aktuell noch, heißt es. Schließlich betreut Benatia unter anderem Marseilles Mittelfeldspieler Azzedine Ounahi.

Bei Olympique tut sich aktuell eine Menge in der sportlichen Leitung. Anfang des Monats verließ Fußballdirektor Javier Ribalta den Klub. Sportdirektor David Friio, seit Sommer 2022 im Amt, soll ebenfalls abgelöst werden.

Benatia spielte nach seiner Zeit in der OM-Jugend unter anderem für Udinese Calcio, die Roma und Juventus. Seine erfolgreichste Zeit erlebte der 58-fache Nationalspieler Marokkos beim FC Bayern.

Dort war Benatia von 2014 bis 2016 aktiv. Er gewann in dieser Zeit unter anderem zwei deutsche Meisterschaften und einmal den DFB-Pokal.