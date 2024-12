"Fußball kann so dumm sein": Mats Hummels nimmt Debüt bei AS Rom mit Humor

Der ehemalige Nationalspieler Mats Hummels hat sich mit ein paar Tagen Abstand und einer Menge Humor ausführlich zu seinem missratenen Debüt für die AS Rom geäußert.

"Nach vier Minuten ein Eigentor, in einem Spiel, wo es schon 1:4 steht, ist übel", gab Hummels in seinem Podcast "Alleine ist schwer" zu, resümierte aber: "Es ist schon fast wieder so ironisch, dass ich es nur mit Humor nehmen kann."

Nach langem Warten hatte Hummels am Sonntag gegen die AC Florenz sein Debüt für die Roma gegeben und mit seinem zweiten Ballontakt nach vier Minuten zum 1:5-Endstand ins eigene Tor getroffen. Von der stets kritikfreudigen Presse in Italien hagelte es Schelte. "Aber mit einem Mann weniger, so wie das Spiel lief bei 1:4, war nur noch Schadensbegrenzung drin", erklärte Hummels.

In der Situation nach seinem Eigentor versuchte er noch, seine Emotionen halbwegs zu verbergen. "Ich musste einfach lachen, habe mich aber noch zurückgehalten", erklärte der ehemalige Profi von Borussia Dortmund und Bayern München: "Ich habe gedacht: Es ist so albern. Das ist gerade die Kirsche auf der Torte von Dingen, die nicht gut gelaufen sind bisher."

Der Weltmeister von 2014 wollte selbst noch nicht so ganz wahrhaben, was passiert war. "Das ist wirklich so dämlich. Fußball kann so dumm sein, es ist manchmal schlimm", sagte er mit einem Lachen: "Man muss es positiv sehen: Es kann nur besser werden. Ich wüsste nicht, was jetzt noch kommen sollte. Gesetzt den Fall, dass ich gesund bleibe."