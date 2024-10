"Ein demütigendes Debüt": Mats Hummels nach seinem ersten Auftritt für die Roma im Kreuzfeuer der Kritik

AS Rom: Hummels-Trainer Ivan Juric schon in der Kritik

"Albtraum-Start für Hummels" hieß es bei Tuttosport. Trainer Ivan Juric, der seit fünf Wochen beim Klub auf der Bank sitzt, müsse um seinen Job bangen. Gerüchten zufolge könnte sein Vorgänger Daniele De Rossi zurückkehren, die Fans fordern dies mit Nachdruck.

"Ich habe nie daran gedacht, zurückzutreten, eine Niederlage ändert nichts. Wir wissen, wie Fußball ist, wir arbeiten, andere entscheiden. Heute Abend hat alles gefehlt. Die Spieler schienen auf dem Rasen wie verloren", sagte der Kroate Juric. Die Römer liegen nach einer bisher enttäuschenden Saison auf dem elften Platz.

Ganz andere Stimmung herrscht in Florenz. Der toskanische Klub gewann mit Gosens in der Startelf sein fünftes Pflichtspiel in Folge und ist der Serie A Fünfter. "Gosens ist ein Spieler, der der Mannschaft viel Stabilität beschert", lobte Tuttosport.