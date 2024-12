FC Bayern München: "Qualitäten adaptiert!" Mario Götze adelt Thomas Müller

Mario Götze von Eintracht Frankfurt hat Thomas Müller überschwänglich gelobt. Der beste Mitspieler, den der 31-Jährige je hatte, ist allerdings ein...

Mario Götze von Eintracht Frankfurt hat Thomas Müller überschwänglich gelobt. Der beste Mitspieler, den der 31-Jährige je hatte, ist allerdings eine andere Legende des FC Bayern.

"Wenn man sieht, wie lange er schon dabei ist, was er alles erreicht hat, wie lange er auf dem Niveau spielt, auch international, wie viele Länderspiele er hat, und und und. Das spricht alleine schon für seine Qualität", sagte der WM-Held von 2014 im Interview mit RTL/ntv und sport.de über Müller.

Der 34-Jährige habe es geschafft, sich sein "Skill-Set" neu zu erarbeiten und seine Qualitäten an den Fußball "richtig zu adaptieren", der in den vergangenen zehn Jahren "viel schneller und physischer" geworden sei, so Götze.

Der beste Mitspieler, den er je hatte, sei Müller allerdings nicht. "Für mich war das Franck Ribery, damals ist er ja auch Dritter beim Ballon d'Or geworden", meinte der gebürtige Memminger.

Cristiano Ronaldo und Lionel Messi seien einfach in einer anderen Liga gewesen, erklärte Götze weiter: "Aber Franck gehörte damals auf jeden Fall unter die ersten Drei."

Götze war 2013 von Borussia Dortmund nach München gewechselt, konnte dort allerdings selten überzeugen. Nach drei Jahren an der Isar ging es für ihn zurück zum BVB. Nach einem zweijährigen Engagement bei der PSV Eindhoven trägt Götze seit 2022 das Trikot der Eintracht.