Wer überträgt das Europa League Spiel zwischen Manchester United und Rangers heute live? SPOX erklärt es!

In der Europa League kommt es am heutigen Donnerstag, den 23. Januar, zum Showdown zwischen Manchester United und den Glasgow Rangers. Im altehrwürdigen Old Trafford wird die Partie ab 21 Uhr steigen.

SPOXverrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie Manchester United vs. Glasgow Rangers heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Manchester United vs. Glasgow Rangers heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Europa League im TV und Livestream?

Im Free- und auch Pay-TV läuft die Begegnung Manchester United vs. Glasgow Rangers nicht, aber deshalb müsst Ihr die Partie nicht zwingend verpassen.

Denn RTL+ zeigt das Duell live und in voller Länge im abopflichtigen Livestream mit Julian Engelhard und auch in der Konferenz mit Stefan Fuckert.

Bereits ab 8,99 Euro pro Monat seid Ihr live dabei.

Manchester United vs. Glasgow Rangers heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Europa League im TV und Livestream? - Wichtigste Infos

Begegnung: Manchester United vs. Glasgow Rangers

Wettbewerb: Europa League

Spieltag: 7

Datum: 23.01.2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Old Trafford (Trafford, England)

TV: -

Livestream: RTL+

Manchester United vs. Glasgow Rangers heute live: Europa League Tabelle vor dem 7. Spieltag

Platz Mannschaft Spiele Tore Differenz Punkte 1 Lazio Rom 6 14:3 11 16 2 Athletic Club 6 11:2 9 16 3 RSC Anderlecht 6 11:6 5 14 4 Olympique Lyon 6 15:7 8 13 5 Eintracht Frankfurt 6 12:8 4 13 6 Galatasaray 6 15:11 4 12 7 Manchester United 6 12:8 4 12 8 Rangers FC 6 13:7 6 11 9 Tottenham Hotspur 6 11:7 4 11 10 Fotbal Club FCSB 6 7:5 2 11 11 Ajax Amsterdam 6 14:6 8 10 12 Real Sociedad San Sebastian 6 10:6 4 10 13 FK Bodø/Glimt 6 10:9 1 10 14 AS Rom 6 8:5 3 9 15 Olympiakos Piraeus 6 5:3 2 9 16 Ferencvárosi TC 6 11:10 1 9 17 Viktoria Pilsen 6 10:9 1 9 18 FC Porto 6 12:10 2 8 19 AZ Alkmaar 6 9:9 0 8 20 Union Saint-Gilloise 6 5:5 0 8 21 Fenerbahçe 6 7:9 -2 8 22 PAOK Saloniki 6 10:8 2 7 23 FC Midtjylland 6 5:7 -2 7 24 IF Elfsborg 6 8:11 -3 7 25 Sporting Braga 6 7:10 -3 7 26 1899 Hoffenheim 6 5:8 -3 6 27 Maccabi Tel Aviv 6 7:13 -6 6 28 Beşiktaş 6 6:13 -7 6 29 Slavia Praha 6 5:7 -2 4 30 Twente Enschede 6 4:7 -3 4 31 Malmö FF 6 6:12 -6 4 32 Ludogorez Rasgrad 6 3:8 -5 3 33 Qarabağ FK 6 4:14 -10 3 34 FK RFS 6 5:12 -7 2 35 OGC Nizza 6 6:14 -8 2 36 Dynamo Kiew 6 1:15 -14 0

