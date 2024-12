Manchester City holt ersten Titel der Saison! Jadon Sancho scheitert für United im Elfmeterschießen

Manchester City hat in England den ersten Titel der neuen Saison gewonnen. Der Meister gewann das Spiel um den prestigeträchtigen Community Shield, der mit dem deutschen Supercup vergleichbar ist, gegen den Stadtrivalen United mit 7:6 im Elfmeterschießen. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 gestanden.

Der Argentinier Alejandro Garnacho (82.) erzielte im Londoner Wembleystadion das Führungstor für den FA-Cup-Sieger - er hatte im Mai auch schon bei Uniteds überraschendem Sieg gegen City im Finale getroffen. Bernardo Silva (89.) glich spät aus. In einem spannenden Elfmeterschießen versenkte der frühere Dortmunder Manuel Akanji den letzten Schuss.

Bei United verschossen Jadon Sancho, der noch in der vergangenen Rückrunde für den BVB spielte, sowie Jonny Evans.

Euphorie im United-Lager löste am Samstag ein Bericht des zur New York Times gehörenden Portals The Athletic aus. Demzufolge werden Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui vom deutschen Rekordmeister Bayern München verpflichtet - im Paket sollen die beiden Verteidiger 60 Millionen Euro Ablöse kosten.