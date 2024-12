Manchester City angeblich Favorit auf Verpflichtung von RB Leipzigs Dani Olmo

Manchester City ist angeblich der Top-Favorit auf die Verpflichtung von Dani Olmo, aber auch Real, Arsenal und Chelsea sollen interessiert sein.

Manchester City ist angeblich der Favorit im Rennen um RB Leipzigs Dani Olmo, der mit seinen Leistungen auch das Interesse weiterer Top-Klubs auf sich gezogen hat. Das berichtet die spanische Sportzeitung Mundo Deportivo.

Dem Bericht zufolge wollte City den Spanier bereits im Sommer holen, doch ein Deal kam nicht zustande. Stattdessen verlängerte Olmo bei den Sachsen bis 2027. Er soll nun aber trotzdem Richtung Abschied tendieren, denn neben City sollen auch noch Arsenal, Chelsea und Real Madrid hinter ihm her sein.

Olmo-Ausstiegsklausel liegt angeblich bei 60 Millionen Euro

Angeblich hat Olmo eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro in seinem Vertrag.

Olmo, der aktuell mit einer Knieverletzung pausieren muss, kommt in der laufenden Bundesliga-Saison auf zwei Tore und eine Vorlage in drei Partien. Für Spanien absolvierte der Mittelfeldspieler bereits 32 Länderspiele, in denen er siebenmal erfolgreich war.