Lukas Podolski kriegt einfach nicht genug: Weltmeister spielt mindestens, bis er 41 ist

Lukas Podolski hat seinen Vertrag in Polen um ein weiteres Jahr verlängert

Lukas Podolski hat noch immer nicht genug: Der Fußball-Weltmeister von 2014 hat seinen auslaufenden Vertrag beim polnischen Fußball-Erstligisten Gornik Zabrze um ein Jahr bis 2026 verlängert. Das verkündete der 39-Jährige vor dem letzten Saisonspiel gegen Korona Kielce am Stadionmikrofon.

"Gornik und diese Region sind mein Zuhause. Ich bin hier aufgewachsen und hier komme ich her. Ich werde meine Karriere hier beenden", sagte der in Gliwice (Gleiwitz) geborene Podolski. Seit der Saison 2021/22 steht der 130-malige Nationalspieler bei Gornik unter Vertrag, in der abgelaufenen Spielzeit kam er auf fünf Tore in 28 Einsätzen.