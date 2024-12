Winter-Wechsel nach Miami? Luis Suárez offenbar vor Wiedervereinigung mit Lionel Messi

Ein Traum-Duo wieder vereint? Der uruguayische Star-Stürmer Luiz Suárez steht offenbar kurz vor einem Winter-Wechsel zu Inter Miami in die nordamer...

Ein Traum-Duo wieder vereint? Der uruguayische Star-Stürmer Luiz Suárez steht offenbar kurz vor einem Winter-Wechsel zu Inter Miami in die nordamerikanische MLS - und würde dort auf seinen langjährigen Barça-Kollegen Lionel Messi treffen.

Laut Quellen von ESPN haben sich Miami und Suárez bereits auf einen Einjahresvertrag geeinigt, es fehle nur noch die Unterschrift des 36-Jährigen.

Aktuell steht Suarez noch bei Gremio Porto Alegre in Brasilien unter Vertrag, sein Trainer Renato Gaucho hatte jedoch bereits letzten Monat bestätigt, dass der Star-Stürmer den Klub am Ende der brasilianischen Serie-A-Saison im Dezember verlassen werde.

Suárez, mit 68 Treffern in 137 Länderspielen Uruguays Rekord-Torschütze, spielte in seiner Karriere über 125 Millionen Euro an Ablösen ein. Seine erfolgreichsten Jahre hatte er zwischen 2014 und 2020 beim FC Barcelona mit Weltmeister Messi, zusammen holte das kongeniale Offensiv-Duo unter anderem 2015 die Champions League und viermal die spanische Meisterschaft.

Bei Miami um Miteigentümer David Beckham würde Suarez mit Sergio Busquets und Jordi Alba zudem auf zwei weitere Weggefährten aus seiner Zeit bei den Katalanen treffen.