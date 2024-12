Lobpreisungen für Cristiano Ronaldo und Manchester United: Hacker kapern X-Account von Kylian Mbappé

Der X-Account des französischen Nationalspielers Kylian Mbappé von Real Madrid ist offenbar einen Cyberattacke zum Opfer gefallen. Das Konto wurde gehackt, dort erschienen auf einmal ungewöhnliche Tweets, in denen Manchester United und Cristiano Ronaldo Lobpreisungen erfuhren.

Der Angriff auf Mbappés Account erfolgte am Mittwochabend. Der Täter verfasste anschließend mehrere Tweets. In einem wurde Ronaldo als größter Fußballspieler aller Zeiten betitelt und Lionel Messi als "Zwerg" verunglimpft.

In anderen Beiträgen wurde eine Rückkehr zu Paris Saint-Germain ausgeschlossen und stattdessen ManUnited gelobt. Die Tweets wurden inzwischen gelöscht.

Es ist nicht das erste Mal, dass Mbappés Konten in den sozialen Medien gehackt wurden. Auch Ende 2019, als er noch bei PSG spielte, wurde sein X-Account von einer Gruppe von Hackern kompromittiert. Damals wurde Mbappés Kontoname in "Kylian Mbappé Hacked by TSU x FanTarte" geändert. Tweets wurden zwar nicht abgesetzt, aber auch in der Beschreibung seines Accounts wurden Veränderungen vorgenommen. Dort stand: "Hacked by TSU. FanTarte, Nitroz, KuzoTR."

Mbappé weilt mit den Königlichen aktuell auf Gran Canaria. Am Donnerstagabend um 21.30 Uhr tritt Real dort bei UD Las Palmas zu seinem dritten Spiel in der laufenden Primera-Division-Saison an.

Aus den beiden vorherigen Partien gegen RCD Mallorca und Real Valladolid holten die Madrilenen vier Punkte. Mbappé blieb in la Liga bislang ohne eigenen Treffer.