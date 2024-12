Trotz Tor von Lionel Messi: Inter Miami setzt Sieglos-Serie fort

Lionel Messi und Inter Miami haben ihre Sieglos-Serie in der Major League Soccer (MLS) fortgesetzt. Das Team aus Florida musste sich am Samstag (Ortszeit) mit einem 1:1 (0:0) gegen Charlotte FC zufrieden geben, für Miami war es bereits das dritte Remis in Serie.

Messi (67.) glich dabei mit seinem 15. Saisontor den Rückstand durch Karol Swiderski (57.) aus.

Miami liegt derzeit mit acht Punkten Vorsprung auf Columbus Crew an der Spitze der Eastern Conference, drei Spiele vor dem Ende der Hauptrunde ist Inter bereits für die Play-offs qualifiziert.

Am Donnerstag wartet in Columbus das direkte Duell gegen den ersten Verfolger.