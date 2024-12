Lionel Messi: Leihe zum FC Barcelona oder nach Saudi-Arabien? Superstar spricht Machtwort

Lionel Messi hat einer möglichen Leihe von Inter Miami zum FC Barcelona oder zu einem Klub aus Saudi-Arabien den Riegel vorgeschoben. Ein solches S...

Lionel Messi hat einer möglichen Leihe von Inter Miami zum FC Barcelona oder zu einem Klub aus Saudi-Arabien den Riegel vorgeschoben. Ein solches Szenario hatte aufgrund der mehrmonatigen Pause der MLS zuletzt im Raum gestanden.

Auf die entsprechende Frage antwortete Messi nach seinem Doppelpack beim 2:0-Sieg von Argentinien über Peru in der WM-Qualifikation mit einem klaren "Nein".

"Ich werde trainieren, ich werde unser nächstes Spiel (mit Inter Miami; Anm. d. Red.) bestreiten und ich werde versuchen, so gut wie möglich im November hierher (zur Nationalmannschaft; Anm. d. Red.) zurückkommen", ergänzte Messi: "Danach werde ich die Ferien in Argentinien genießen. Es ist das erste Mal, dass ich im Dezember mehr freie Tage haben werde, mit den Feiertagen, mit Ruhe und mit meinen Leuten. Im Januar werde ich wieder zurückkehren, um die Vorsaison zu beginnen. Ich werde wie immer bei Null anfangen und mich so gut wie möglich vorbereiten."

Messi hat die Playoffs mit Inter Miami verpasst, die Saison ist für ihn und sein Team deshalb bereits in vier Tagen beendet. Bis dahin steht noch ein doppeltes Aufeinandertreffen mit dem FC Charlotte an.

Zuvor hatte Messi Miami zum Gewinn des ersten Ligapokals und ins Finale des U.S. Open Cups geführt, ehe er fünf der vergangenen sechs Spiele verletzungsbedingt verpasste.

Lionel Messi: "Es ist wirklich eine Schande"

Messi trauert der verpassten Teilnahme an den Playoffs derweil noch nach. "Es ist wirklich eine Schande. Wir waren sehr nah dran", sagte er: "Ich habe die letzten Spiele verpasst, wir hatten mehrere Verletzungen. Der Juli war sehr hart für uns, wir haben alle drei Tage gespielt und sind viel gereist."

Ob Messi nach seiner späten Rückkehr von der argentinischen Nationalmannschaft bereits am Mittwoch im ersten Spiel gegen Charlotte auf dem Platz stehen kann, ist derzeit noch offen. Beim zweiten Duell drei Tage später gilt ein Einsatz des siebenfachen Ballon-d'Or-Gewinners aber als so gut wie sicher.