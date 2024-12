Leihe oder Verkauf: Edin Terzic baut beim BVB offenbar nicht mehr auf Giovanni Reyna

Nach einem enttäuschenden ersten Halbjahr verlieh Borussia Dortmund Giovanni Reyna im Winter in die Premier League zu Nottingham Forest. Dort wurde der US-Amerikaner aber kaum eingesetzt, das Leihgeschäft erwies sich als totaler Flop. Nun kehrt Reyna zum BVB zurück - offenbar ohne größere Perspektive.

Laut eines Berichts der Ruhr Nachrichten sind bei Reyna zwei Szenarien möglich: Entweder der 21-Jährige verlängert seinen noch bis 2026 gültigen Vertrag und wird erneut verliehen oder die Dortmunder verkaufen ihn gänzlich. Es soll unwahrscheinlich sein, dass der 26-malige Nationalspieler der USA nach seiner Rückkehr zum BVB in den Plänen von Trainer Edin Terzic eine Rolle spielen wird, heißt es.

Reyna, dem im vergangenen Januar auch Offerten aus Spanien vorgelegen haben sollen und der offenbar gegen den Willen des BVB das Leihgeschäft auf die Insel einging, heuerte am 31. Januar beim Tabellensiebzehnten der Premier League an. Seitdem kam er lediglich auf 230 Einsatzminuten verteilt auf zehn Pflichtspiele. Dabei gelang ihm eine Torvorlage.

In nur zwei Partien stellte ihn Trainer Nuno Espirito Santo in die Startelf. Viermal stand Reyna gar nicht im Kader, in drei Begegnungen saß er über die gesamten 90 Minuten auf der Bank.

Schon zuvor in Dortmund spielte Reyna selten. Trainer Terzic berief ihn nur einmal in der Bundesliga in die Anfangsformation. Reyna spielt seit 2019 für die Borussia und absolvierte dort bislang 121 Pflichtspiele bei den Profis. In diesen gelangen ihm 17 Tore und dieselbe Anzahl an Vorlagen.