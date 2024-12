Kuriose Maßnahme: Sondereinsatzkommando soll deutsche Nationalmannschaft einschwören

Die deutsche Nationalmannschaft stimmt sich mit einem ganz besonderen Besuch auf die Heim-EM ein. Am Donnerstag soll die DFB-Auswahl am Rande des Trainingslagers im thüringischen Blankenhain von einem Sondereinsatzkommando der Polizei lernen.

Für Bundestrainer Julian Nagelsmann ist dies "ein ganz wichtiger Programmpunkt", der allerdings den Spielern vorbehalten bleiben wird.

Ein solches Sondereinsatzkommando bilde "eine Mannschaft, die absolut perfekt funktionieren muss, die in allen Situationen Lösungen haben muss und beim Thema Kommunikation ganz weit vorne ist", sagte Nagelsmann. Er verspricht sich "sehr viele Elemente, die uns die Herren und Damen beibringen können".

Konkret: "Perfekt zu kommunizieren, sich gegenseitig schützen, füreinander da sein auch in brenzligen Situationen, wenn es mal nicht so läuft, immer kühlen Kopf bewahren, Lösungen finden." Er sei "sehr gespannt", was seine Stars von dem Termin berichten werden, "da gibt es viele Parallelen, die man übertragen kann" in den Fußball.

Vorgeschlagen hatte die Aktion der langjährige Team-Psychologe Hans-Dieter Hermann. "Eine gute Idee", meinte Nagelsmann, aus der seine Spieler "viel rausziehen können".