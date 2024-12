Hoffenheimer Prömel erleidet Kreuzbandriss

Herber Rückschlag für die sportlichen Ambitionen der TSG Hoffenheim: Der Europa-League-Teilnehmer muss für längere Zeit auf seinen Leistungsträger Grischa Prömel verzichten.

Der 29-Jährige hat sich nach Angaben der Kraichgauer am Dienstagvormittag im Training einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zugezogen und wird mehrere Monate ausfallen.

"Das ist eine extrem bittere Nachricht für uns und für Grischa selbst", sagte Frank Kramer, interimistischer Sportlicher Leiter des Klubs. Prömel habe bei der TSG "eine tragende Rolle auf und neben dem Platz inne", ergänzte er und betonte: "Gerade beim laufenden Prozess des Zusammenwachsens unserer Mannschaft zu Beginn einer Saison mit Spielen auf nationaler und europäischer Bühne tut dieser Ausfall richtig weh."

Mittelfeldspieler Prömel war 2022 von Union Berlin zurück nach Hoffenheim gewechselt, wo er zuvor bereits in der U19 und der zweiten Mannschaft gespielt hatte. In der vergangenen Saison spielte er sich immer mehr ins Rampenlicht und wurde von Bundestrainer Julian Nagelsmann sogar in die Nationalmannschaft berufen. Bei den beiden Testspielen gegen die Türkei (2:3) und Österreich (0:2) im vergangenen November saß er jeweils auf der Bank.