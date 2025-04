Keine Rückkehr? FC Bayern München verabschiedet sich wohl aus dem Rennen um Joshua Zirkzee

Der FC Bayern könnte Joshua Zirkzee zurückholen - oder viel Geld einnehmen, wenn er den FC Bologna verlässt. Die Chancen darauf stehen wohl gut.

Im kommenden Sommer besitzt der FC Bayern München die Option, den ehemaligen FCB-Stürmer Joshua Zirkzee für 40 Millionen Euro vom FC Bologna an die Isar zurück zu holen. Doch weder der deutsche Rekordmeister, noch der 22-Jährige sind überzeugt von einem erneuten Engagement. Das berichtet die italienische Sportzeitung Gazzetta dello Sport. Die Chancen seien demnach gering, dass sich Zirkzee im Sommer erneut dem FC Bayern anschließt. Stattdessen soll der Niederländer bei der AC Mailand hoch im Kurs stehen.

Die Rossoneri, bei denen Zirkzee zusammen mit Benjamin Sesko von RB Leipzig ganz oben auf der Stürmer-Wunschliste der kommenden Spielzeit stehen soll, müssten also eine Offerte in der Größenordnung von mindestens 40 Millionen Euro vorlegen. Ohnehin besitzen die Bayern die theoretische Möglichkeit, Angebote anderer Klubs zu kontern. Zudem erhält der FCB bei einem Weiterverkauf des Spielers einen beträchtlichen Prozentsatz der Ablösesumme. Dieser soll um die 50 Prozent betragen. Der Bericht nennt neben Milan auch Manchester United und den FC Arsenal als mögliche Interessenten an Zirkzee.

Es ist jedoch auch nicht ausgeschlossen, dass Bologna versuchen wird, Zirkzee zu halten. Aktuell liegt der Klub mit 54 Punkten nach 29 Spielen auf Platz vier der Serie A. Die Qualifikation für die Champions League ist also realistisch. Eventuell wäre dies zusammen mit den finanziellen Einnahmen des Vereins eine Perspektive, die Zirkzee in Bologna halten könnte.

Andererseits soll Bologna als Referenzwert für einen Verkauf von Zirkzee den Transfer von Rasmus Höjlund im vergangen Sommer sehen. Der Däne wechselte damals für 75 Millionen Euro von Atalanta Bergamo zu Manchester United. Bolognas Argumentation laut der Zeitung: Zirkzees Statistiken sind ähnlich wie jene von Höjlunds damals bei Atalanta, zudem sind beide in einem vergleichbaren Alter - also könnte Zirkzee eine ähnliche Summe wie Höjlund kosten.

2021 lieh der FC Bayern den Angreifer für ein halbes Jahr nach Italien zu Parma Calcio aus. Im Sommer desselben Jahres ging es schließlich leihweise für eine Saison zum RSC Anderlecht nach Belgien. 8,5 Millionen Euro Ablöse ließ sich dann der FC Bologna den Niederländer kosten.

Dort zeigt er wie zuvor in Anderlecht gute Leistungen. Für Bologna steht Zirkzee derzeit bei 13 Toren und acht Vorlagen in 51 Pflichtspielen. Aktuell laboriert er an einer Verletzung des Beinbeugermuskels.