"Keine Grenzen": Ex-Bayern-Kandidat begeistert Thierry Henry

Thierry Henry ist schwer begeistert von Warren Zaïre-Emery. Der Teenager spielte am Mittwochabend in der Champions League beim 3:0-Sieg von PSG gegen Milan groß auf. Anschließend bekam er großes Lob von Henry, der nicht nur Experte bei CBS ist, sondern seit einigen Wochen auch sein Trainer in der französischen U21-Nationalmannschaft.

Henry führte aus: "Er ist unglaublich. (…) Ich habe noch nie einen jungen Spieler gesehen, der so reif ist. Normalerweise hat man Youngster, die als Stürmer spielen und dort den Unterschied machen. Aber wenn Du im Mittelfeld in einer Mannschaft wie der von PSG spielst, dann musst du dich eigentlich anpassen." Stattdessen habe Zaïre-Emery "den Laden geschmissen. Es ist selten, solch einen jungen Spieler in solch einer Position zu sehen."

Der 17-Jährige sei schon beim schwachen PSG-Auftritt gegen Newcastle United (0:2) im St. James Park "der Einzige" gewesen, der sich gewehrt habe. Henrys Schlussfolgerung: "Dieser Junge hat keine Grenzen."

Zaïre-Emery gilt derzeit als größtes Talent bei PSG. Henry machte ihn in der U21 zum Kapitän und Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps ließ kürzlich verlauten, der Teenager sei auch für die A-Elf ein Kandidat, falls er auf dem aktuellen Niveau weiterspiele.

Zaïre-Emery spielt seit 2014 für PSG, er kam damals von FCM Aubervilliers. In der vergangenen Saison debütierte er in der Profimannschaft und entwickelte sich in der laufenden Spielzeit unter Luis Enrique zur Stammkraft.

Die Leistungen des zentralen Mittelfeldmanns wecken durchaus Begehrlichkeiten. Manchester City soll ihn im Sommer während der Verhandlungen wegen eines möglichen Transfers von Bernardo Silva nach Paris als Ausgleich gefordert haben. Und Anfang 2022 stand er auch auf dem Wunschzettel des FC Bayern. Zaïre-Emery ist noch bis 2025 an PSG gebunden.

In dieser Saison absolvierte der Rechtsfuß elf Pflichtspiele für den französischen Meister. Dabei gelangen ihm bereits fünf Assists. Einer davon am Mittwoch gegen Milan, als er sich in der Zentrale sehenswert durchsetzte und dann den späteren Torschützen Kylian Mbappé bediente.