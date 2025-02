Wer überträgt das Champions League Playoff-Spiel zwischen Juventus Turin und der PSV Eindhoven am 11.02.2025 um 21:00 Uhr?

In der Champions League steht zum ersten Mal in der Geschichte die Playoffrunde zur Qualifikation für das Achtelfinale an. Dabei empfängt Juventus Turin die PSV Eindhoven zum Hinspiel. Die alte Dame hatte das neu aufgelegte Liga-System auf Platz 20 abgeschlossen, die Niederländer mit zwei Punkten mehr auf Rang 14. Das Rückspiel wird in der folgenden Woche am 19.02. in Eindhoven ausgetragen. Wo ihr das Spiel sehen könnt und alle weiteren wichtigen Infos, erfahrt ihr in diesem Artikel!

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Juventus Turin vs. PSV Eindhoven heute live im TV und Livestream:

Den Großteil der TV-Rechte an der Champions League - und somit auch an der Partie Juventus vs. PSV - hat sich für mehrere Jahre DAZN gesichert. Der Streamingdienst zeigt dienstags mit Ausnahme des Topspiels alle Spiele einzeln und in der Konferenz, mittwochs gar ausnahmslos alle Begegnungen. Das DAZN Unlimited Abo erhaltet ihr bereits ab 39,99 € monatlich. Neben der Champions League seht ihr bei DAZN auch die Bundesliga, die Serie A, die spanische La Liga, US-Sport und viele weitere Highlights.

Juventus Turin vs. PSV Eindhoven: Liveticker bei SPOX

SPOX verfolgt für euch das Topspiel der Champions League am Dienstag live und hält euch darüber hinaus auch über die Zwischenstände aller Begegnungen auf dem aktuellen Stand.

Juventus Turin vs. PSV Eindhoven heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Juventus Turin vs. PSV EIndhoven

Wettbewerb: UEFA Champions League

Spieltag: Playoffs (Hinspiel)

Datum: 11.02.2025

Uhrzeit: 21:00 Uhr

Ort: Juventus Stadium (Turin)

TV & Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Juventus Turin vs. PSV Eindhoven heute live: Die Tabelle

