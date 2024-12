Jürgen Klopp schäumt nach Niederlage mit Liverpool in Toulouse vor Wut: "Wer hatte diese Idee?"

Jürgen Klopp schäumte nach der 2:3-Niederlage seines FC Liverpool beim FC Toulouse in der Europa League am Donnerstagabend vor Wut. Der Deutsche wa...

Jürgen Klopp schäumte nach der 2:3-Niederlage seines FC Liverpool beim FC Toulouse in der Europa League am Donnerstagabend vor Wut. Der Deutsche war aber nicht nur wegen der Niederlage bedient, sondern auch wegen der Umstände der Pressekonferenz.

Die PK in Toulouse wurde in einem Zelt vor dem Stadion abgehalten. Klopp musste sich also zunächst seinen Weg durch die jubelnden Toulouse-Fans bahnen, die dann mit ihren Gesängen die Antworten des Reds-Teammanagers störten.

Klopp war sichtlich angefressen, als er im Anschluss an eine eigene Antwort fragte: "Wer hatte die Idee, die Pressekonferenz hier zu veranstalten? Das wäre eine wirklich interessante Frage. Wow!" Eine Antwort erhielt er darauf nicht, sein verärgerter Blick sprach allerdings Bände.

Liverpool kassierte eine überraschende Pleite in Südfrankreich. Um ein Haar hätte der 20-Jährige Jarell Quansah in der Nachspielzeit den 3:3-Ausgleich markiert. Sein Treffer wurde aber nach einem VAR-Urteil zurückgenommen, weil Alexis Mac Allister den Ball kurz zuvor mit der Hand gespielt hatte.

Trotz der Niederlage steht Liverpool in der Gruppe E weiter auf dem Spitzenplatz und hat neun Punkte auf dem Konto. Toulouse folgt auf Rang zwei mit sieben Zählern.

Klopp und seine Reds haben am Sonntag die Gelegenheit, in der Premier League auf die Siegerstraße zurückzukehren. Dann tritt Liverpool in einem Heimspiel gegen den FC Brentford an.