"Jürgen ist weg, also ...": Klopps Nachfolger Arne Slot nimmt die Terminierung seines ersten Spiels mit dem FC Liverpool mit Humor

Liverpools neuer Teammanager Arne Slot hat mit einer Portion Humor auf die Anstoßzeit des ersten Spiels seiner Reds in der neuen Premier-League-Saison reagiert.

Liverpool tritt am ersten Spieltag der neuen Saison an einem Samstag bei Aufsteiger Ipswich Town um 12.30 Uhr Ortszeit an. Die frühe Anstoßzeit am Samstag war seinem Vorgänger Jürgen Klopp stets ein Dorn im Auge. Mehrfach wetterte der Deutsche vor allem nach englischen Wochen dagegen, so früh wieder ranzumüssen.

Slot, der jüngst offiziell als neuer Trainer Liverpools vorgestellt wurde, sagte über sein erstes PL-Spiel: "Mir wurde gesagt, dass es um 12.30 Uhr ist. So viel ich weiß, hat sich Jürgen oft darüber beschwert. Sie haben sich also wahrscheinlich gedacht: 'Jürgen ist weg, also lassen wir sie wieder um 12.30 Uhr antreten.'"

Klopp hatte wegen der kurzen Verschnaufpausen seiner Spieler Anfang Mai geschimpft: "Das ist ein Verbrechen. Ich habe echt darauf gewartet, dass Amnesty International eingreift."