"Ist das Ihr Ernst?": Reporterfrage erzürnt PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi

PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi will nach dem bitteren Aus im Halbfinale der Champions League gegen Borussia Dortmund nichts von einem potenziellen Trainerwechsel wissen und stärkt Trainer Luis Enrique damit den Rücken.

Al-Khelaifi reagierte auf die Nachfrage von Canal+ bezüglich eines potenziellen Trainerwechsels besonders gereizt. "Was ist das für eine Frage? Ist das Ihr Ernst? Verstehen sie, wie Fußball funktioniert?", polterte der 50-Jährige, ehe er klarstellte: "Wir werden so weitermachen."

Ziel sei es in Paris mit Enrique ein "langfristiges Projekt mit dem jüngsten Kader Europas" voranzutreiben. "Wir haben eine großartige Zukunft", ist sich der Katari sicher.

PSG dominiert zwar seit Jahren den französischen Fußball und hat auch für die aktuelle Saison den Meistertitel bereits fix in der Tasche. Das große Ziel Champions-League-Titel konnte man jedoch noch nicht erreichen.

Seit der Saison 2012/13 scheiterte Paris jedes Mal in der K.o.-Phase. Am nächsten am Henkelpott dran kam man in der Spielzeit 2019/20, im Finale verlor man allerdings gegen den FC Bayern München mit 0:1.