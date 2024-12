Inter Mailand wieder vorne in Serie A - Napoli siegt

Inter Mailand ist zumindest für eine Nacht wieder Tabellenführer der italienischen Liga. Der Champions-League-Finalist der Vorsaison gewann sein Sp...

Inter Mailand ist zumindest für eine Nacht wieder Tabellenführer der italienischen Liga. Der Champions-League-Finalist der Vorsaison gewann sein Spiel beim Abstiegskandidaten FC Turin am Samstag mit 3:0 (0:0).

Dabei trafen der frühere Mönchengladbacher Bundesligaprofi Marcus Thuram (59.), Weltmeister Lautaro Martinez (67.) und Hakan Calhanoglu (90.+5, Foulelfmeter).

Der dadurch überholte Stadtrivale AC kann allerdings am Sonntagabend zurückschlagen. Mit einem Sieg gegen Juventus Turin (20.45 Uhr) wäre Inter, das vor der Länderspielpause gegen den FC Bologna gepatzt hatte (2:2), wieder verdrängt.

Meister SSC Neapel hatte sogar seine vergangenen beiden Spiele verloren, fand aber am Samstag wieder in die Spur. Drei Tage vor dem Champions-League-Spiel bei Union Berlin am Dienstag (21.00 Uhr) gewann Napoli 3:1 (2:0) bei Hellas Verona und ist Dritter.