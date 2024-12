Der Hamburger SV empfängt Eintracht Braunschweig zu Beginn des 14. Zweitligaspieltags. Wer sich um die Übertragung des Spiels im TV und Livestream ...

Der Hamburger SV empfängt Eintracht Braunschweig zu Beginn des 14. Zweitligaspieltags. Wer sich um die Übertragung des Spiels im TV und Livestream kümmert, wird hier gezeigt.

In der 2. Bundesliga startet am heutigen Freitag, den 24. November, die 14. Spielrunde. Zu Beginn finden zwei Spiele statt, in einem davon treten der Hamburger SV und Eintracht Braunschweig gegeneinander an. Der Anstoß im Hamburger Volksparkstadion erfolgt um 18.30 Uhr. Parallel dazu treffen Hannover 96 und Hertha BSC aufeinander.

HSV vs. Eintracht Braunschweig heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Wer beim Duell zwischen dem HSV und Braunschweig live mit dabei sein möchte, kommt nicht um Sky herum, da der Pay-TV-Sender als einziger Anbieter die Übertragungsrechte an allen Freitagsspielen besitzt. Übertragen wird das Einzelspiel auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 2 (HD), wo die Vorberichte um 18 Uhr losgehen. Als Kommentator fungiert danach Klaus Veltman.

Um auch das Parallelspiel zwischen Hannover und der Hertha nicht aus dem Auge zu verlieren, stellt Sky bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga (HD) eine Zweitligakonferenz zur Verfügung, die ebenfalls um 18 Uhr auf Sendung geht.

getty

HSV vs. Eintracht Braunschweig heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Darüber hinaus wird das Spielgeschehen bei SPOX live und detailliert beschrieben, damit geht Euch garantiert nichts durch die Lappen.

Hier geht es zum Liveticker des Zweitligaspiels zwischen dem HSV und Braunschweig.

HSV vs. Eintracht Braunschweig heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Hamburger SV vs. Eintracht Braunschweig

Hamburger SV vs. Eintracht Braunschweig Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 14

14 Datum: 24. November 2023

24. November 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Volksparkstadion (Hamburg)

Volksparkstadion (Hamburg) TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 14. Spieltag